"Chau": ¿otra crisis con Mauro Icardi? Wanda Nara viajó a Milán

martes, 2 de noviembre de 2021 13:23

A una semana de la reconciliación de Wanda Nara y Mauro Icardi, luego de la crisis que se desató cuando la empresaria encontró mensajes que el futbolista intercambiaba con la China Suárez, parece que las diferencias en el matrimonio siguen haciendo mella. En las últimas horas, la mediática abandonó la capital francesa y viajó a Milán, ciudad que eligió como refugio durante el distanciamiento con su marido.

"Chau", escribió en sus redes junto a una postal del paisaje que veía desde el avión y luego mostró que había pisado suelo italiano. Hasta ahí, podría tratarse de uno de los tantos viajes que hace por su trabajo como empresaria e influencer.

Sin embargo, lo que llamó la atención es que haya eliminado el posteo con el que el lunes 25 de octubre comunicó que había decidido darle una nueva oportunidad al jugador del Paris Saint-Germain para priorizar la familia que formaron y sus 8 años de relación.

Desde la reconciliación se mostraron muy apasionados e incluso el último fin de semana asistieron a una fiesta de Halloween con amigos y se los vio felices. Pero el sorpresivo viaje de la mediática no hace más que despertar nuevos rumores de crisis.

La pelea

El 25 de octubre pasado, Wanda Nara eligió su perfil de Instagram para confirmar que si bien hay crisis con su esposo Mauro Icardi, no se separaron. Sobre los presuntos mensajes "infieles" con Eugenia "La China" Suárez se refirió a "lo sucedido" y que apostarán nuevamente a su pareja.

"Las fotos que fui subiendo los últimos meses muestran lo bien que estábamos y lo felices que éramos. A partir de lo sucedido, quede muy herida. Cada día le pedí a Mauro el divorcio. Cuando él se dio cuenta que no había marcha atrás, me dijo que no podíamos seguir así, que si separarnos era la única forma de poner fin a tanto dolor, que lo hiciéramos. Fuimos al abogado. En dos días Mauro aceptó todas las condiciones y firmamos el Acuerdo" detalló claramente la empresaria y además, manager del futbolista del PSG, padre de Francesca e Isabella.

Y sentenció que fue lo que cambió el rumbo de lo que parecía un final decretado. "Al día siguiente me escribió una carta como nunca nadie me había escrito jamás: “Te di todo y tenes todo, ojalá puedas ser feliz porque eso me haría feliz a mi”. Y ahí me dí cuenta de algo: que teniendo todo no tengo nada si no estoy con él. Estoy segura que este mal momento que atravesamos nos fortalecerá como pareja y como familia. Lo importante es que los dos tuvimos la libertad de ponerle fin a nuestra historia de 8 años, pero con el alma cansada de llorar, libremente nos volvimos a elegir. Te Amo @mauroicardi".