Facundo, subcampeón de Bake Off, le da un giro a su carrera

miércoles, 17 de noviembre de 2021 13:18

Facundo Tarditti, el cordobés que llegó a la final de Bake Off Argentina 2021, mantiene muy activo el contacto con sus seguidores en Instagram y ahora, compartió una nueva etapa que está encarando.

El estudiante de Ingeniería Industrial y con destacada performance en natación sorprendió en el reality de cocina pero las ofertas que le llegaron no tienen que ver con nada de lo que hizo antes. Es que lo tentaron para ser modelo y compartió algunas imágenes que le tomaron.

Facundo había compartido en Historias de Instagram que se cambió el look y en un video con el back de la producción de fotos declaró: "Se vienen muchas cosas nuevas ¿Piensan que puede ser?"

En una final pareja y alejada de toda polémica, a diferencia de la edición anterior, Carlos se consagró como ganador de "Bake Off Argentina 2021" y es el mejor pastelero amateur del país. Su contrincante fue Facundo, un joven cordobés de 25 años, estudiante de Ingeniería Industrial y, además, campeón provincial de natación.

Supo formar un fandom interesante en Twitter e Instagram y en su ciudad fue furor al conocerse que llegaba a la final del certamen. Hubo caravana y festejos en la que fue su escuela y su club, donde destacaron su profesionalismo y don de buena gente.

Un día después, el joven hizo un posteo en Instagram dirigido a responder tantos mensajes de cariño. "UNA ETAPA SE CIERRA PERO SEGURAMENTE VIENE UNA MEJOR. No me queda mas que agradecer por esta oportunidad increíble de participar en @bakeoffar Me llevo una experiencia que jamas voy a olvidar. También grandes amigos. Afortunado por cómo me bancaron mi familia, amigos, productores y toda la gente de mi pueblo, Córdoba y el país. GRACIAS GRACIAS GRACIAS @telefe", expresó junto a fotos de la final.