Züleyha, Tierra Amarga: Müjgan, entre las cuerdas en el capítulo de este miércoles 17

miércoles, 17 de noviembre de 2021 00:00

Müjgan está en pie de guerra y lo demostrará en el capítulo del miércoles de "Züleyha Tierra Amarga", que se emitirá desde las 17:45 hs. por Telefe.

Tras la discusión que la dejó mal parada ante Züleyha, Demir y su esposo Yilmaz, Müjgan hace un llamado para comprobar que el pañuelo que halló en el auto de su esposo no es de la mujer que perturba su paz. "¿Está muy segura que es suyo? Es verde con un diseño de rosas. De acuerdo... entonces es suya. No lo sé, no es su estilo. Comprendo... Bueno, entonces se la daré a mi tía y se la llevará en unos días", charla la médica por teléfono con una amiga de Behice. En eso, Züleyha la escucha al visitarla en su casa.

"Veo que aún no crees lo de la pañoleta, ¿no Müjgan? ¿Averiguaste de quién era?", la increpa. "Puedes estar muy contenta porque Yilmaz y yo hemos discutido a causa tuya", ataca la médica.

"Eso no me alegra, al contrario. Lo siento por tí. Me doy cuenta que me odias tanto que ahora te dedicas a difamarme. Yilmaz es tuyo, ya es tuyo; no te preocupes. Nuestra historia es cosa del pasado. ¡Por favor, deja de tener miedo de perderlo! No conviertas tu vida en un infierno por estas ideas", dispara Züleyha, en un intento por poner en pausa los conflictos.

Cuando regresa a su casa, Yilmaz la intercepta. Ella, sin poder disimular su fastidio, le asegura que su esposa no le ha dicho nada. El joven no le cree y le confiesa que él no está bien a causa de los celos de su esposa.

Por otra parte, la pareja de Gülten y Cettin se fortalece pero deberán afrontar una situación tensa. Gaffur los sorprende paseando en la noche y se ofusca con ellos. ¿Aceptará el amor de su hermana?