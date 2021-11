Wanda Nara y Susana Giménez en el lujoso Hotel Ritz

martes, 16 de noviembre de 2021 14:01

Se terminó la cuenta regresiva y a casi un mes de que saliera a la luz la crisis matrimonial entre Wanda Nara y Mauro Icardi, faltan apenas algunas horas para que la mediática se encuentre con Susana Giménez para darle una entrevista exclusiva. Las rubias se reunirán en París para compartir un rodaje de tres días en el que no solamente hablarán del escándalo en el que la China Suárez fue señalada como tercera en discordia, sino que también mostrarán cómo es la dinámica familiar.

Y el punto de partida para la diva será nada menos que el Hôtel Ritz, uno de los más lujosos de la capital francesa, que fue construido en 1898 con vista a la plaza Vendôme. "De las 25 personas que van, obviamente Susana es la única que se queda en el Ritz", reveló la periodista Pía Shaw en Los ángeles de la mañana y reveló que la conductora estará acompañada por productores, camarógrafos, estilistas y asistentes que estarán pendientes de cada detalles.

Luego de su viaje por Miami con Marley, Susana se volverá a subir a un avión este miércoles 17 de noviembre para arribar el 18 a París y se hospedará en una de las habitaciones más importantes del establecimiento que cuesta nada menos que 4300 euros por noche. Por supuesto que también pasará mucho tiempo en la casa familiar de los Nara-Icardi, que en cuestiones de lujos no se queda atrás, pero está claro que Telefe puso en marcha un gran despliegue.

Cabe recordar que cuando Wanda comunicó su separación a través de Instagram, el canal decidió poner manos a la obra y apostar a la figura de Susana para convencer a la mediática de abrir las puertas de su hogar y exponer todo lo que pasó en su matrimonio. De hecho, hace más de dos años que la diva no hace su programa y accedió a hacer un especial con la empresaria, a quien ya visitó en Italia en 2018.

"Yo quiero saber lo que ella dice. Ella a mí nunca me miente", adelantó la diva en Por el mundo. Pero la mediática, no se mostró tan dispuesta a dar detalles sobre su crisis matrimonial. "¿Susana dijo que voy a contar todo? No sé que voy a decir. Tengo hijos grandes que sufrieron mucho", dijo Wanda en diálogo con Ángel De Brito. Lo cierto es que luego de varias semanas de idas y vueltas, la pareja afianzó su reconciliación en una escapada a Dubai.