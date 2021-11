El dolor de Emilia Mernes: "le pedía a Dios 'ojalá me esté pasando a mi' y así no verlo sufrir"

domingo, 14 de noviembre de 2021 00:00

Muy emocionante. Así fue el testimonio de Emilia Mernes en Podemos Hablar, PH, (Telefe). La cantante contó el día que recibió la noticia que su papá estaba enfermo con cáncer y ella tuvo que elegir entre estar a su lado o seguir con su gira musical.

En el programa de Andy Kusnetzoff, la joven estuvo invitada junto a Joaquín Levinton, la bailarina Eleonora Cassano, el exconductor de Intratables Fabián Doman y las cantantes Lowrdez.

"Inicié mi carrera solista cuando estaba viviendo en Miami. Me fui allá porque tengo todo mi equipo. Me llamaron y me dijeron que mi papá estaba muy anémico porque había pedido mucha sangre. Me dijeron que tenía que venir", comenzó relatando la cantante que por momentos expresó su voz entrecortada por la angustia que le generaba el recuerdo.

"Cuando llegué, le estaban dando el parte a mi mamá y le dijeron que tenía el tumor en el estómago. Fue muy difícil para mi. Me había puesto un año a mi carrera, trabajando a full y fue el momento más triste que me tocó pasar en los 25 años que tengo. Tuve que afrontar esto con mi familia y ver a mi papá sufrir con la enfermedad", agregó.

Luego confesó que eso fue "algo que me cambió la vida" y por eso le "pedía a Dios 'ojalá me esté pasando a mi y no verlo sufrir a él'". "Tenía que seguir trabajando porque tenía que pagarle la clínica, las operaciones. Yo los ayudo mucho y tuve que seguir", aseguró.

En ese momento ella con todos los que la rodean plantearon que el show debía continuar y ella no podía frenar su carrera. Por eso tomó la iniciativa de seguir adelante. "A la semana tenía el primer lanzamiento de mi canción, lo pospuse una semana pero salí igual porque decía 'lo que yo hago es con la fuerza que me queda por él'. Tuve que seguir viajando y trabajando, sabiendo que mi papá estaba transitando esto y no podía estar a su lado acompañándolo", recordó.

Finalmente reconoció el esfuerzo de su mamá que "se llevó todos los aplausos porque fue incondicional con él". Ahora su papá se encuentra bien: "es más fuerte que cualquiera".