"Me llevo...": tras la emocionante final habló Facundo, de Bake Off Argentina

miércoles, 10 de noviembre de 2021 00:00

En una final pareja y alejada de toda polémica, a diferencia de la edición anterior, Carlos se consagró como ganador de "Bake Off Argentina 2021" y es el mejor pastelero amateur del país. Su contrincante fue Facundo, un joven cordobés de 25 años, estudiante de Ingeniería Industrial y, además, campeón provincial de natación.

Supo formar un fandom interesante en Twitter e Instagram y en su ciudad fue furor al conocerse que llegaba a la final del certamen. Hubo caravana y festejos en la que fue su escuela y su club, donde destacaron su profesionalismo y don de buena gente.

Un día después, el joven hizo un posteo en Instagram dirigido a responder tantos mensajes de cariño. "UNA ETAPA SE CIERRA PERO SEGURAMENTE VIENE UNA MEJOR. No me queda mas que agradecer por esta oportunidad increíble de participar en @bakeoffar Me llevo una experiencia que jamas voy a olvidar. También grandes amigos. Afortunado por cómo me bancaron mi familia, amigos, productores y toda la gente de mi pueblo, Córdoba y el país. GRACIAS GRACIAS GRACIAS @telefe", expresó junto a fotos de la final.

En la noche de este lunes, se conoció quien es el gran ganador de Bake Off Argentina. El certamen de Telefe, consagró a Carlos como el mejor pastelero de la competencia. Hasta esta instancia llegó después de haber sido 2 veces pastelero estrella la semana pasada y tras competir este lunes con Facundo en un desafío creativo.

La competencia final fue cabeza a cabeza y tuvieron que plasmar en 3 tortas lo que es la esencia de la vida de cada competidor. El resultado estuvo muy parejo y ambas producciones recibió muy buenos halagos por parte del jurado.

Luego, de la evaluación, los concursantes se despidieron de la carpa y la cerraron para poder escuchar el veredicto afuera, donde los esperaban los familiares de cada uno y los ex compañeros de la competencia. Allí, el jurado hizo las últimas devoluciones pero ya no sobre lo que hicieron esa noche sino de todo el paso de cada uno por el certamen.

Damián Betular fue el primero en tomar la palabra y le dedicó palabras de agradecimiento a los 2: "Para mi son el fiel reflejo que yendo por el lado correcto, compitiendo con honestidad y compañerismo y poniéndose metas, se alcanza".

Después fue el turno de Pamela: "no solo son buenos pasteleros sino también buenas personas, siempre perseverantes, sonrientes, con ganas. Hoy están acá y es muy merecido".

Por último, Dolli también se mostró orgullosa de cada uno de ellos: "los quiero, los voy a extrañar muchísimo, con todo el grupo que conformaron es maravilloso. Los dos son ganadores, pusieron el corazón".