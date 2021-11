Hercai: avance del capítulo de este miércoles 10 de noviembre

miércoles, 10 de noviembre de 2021 00:32

"Hercai, amor y venganza" transita momentos muy tensos en el que Reyyan y Miran se enfrentan por el odio, especialmente, de la familia Aslanbey.

En el capítulo de este martes, Miran confesó que no renunciará a su venganza pero tampoco al amor que le tiene a Reyyan. "Ante sus ojos, su padre es un ángel, un hombre compasivo y generoso. Pero haré que Reyyan vea quién es su padre en realidad. Entonces sabrá discernir. Esto la hará destrozar pero estaré ahí para que no caiga", señaló.

Luego Azat y Gonul se enfrentaron en el corazón del pueblo donde él le reclamó que se retracte por la mentira que lanzó. Le pidió que confiese ante todos que él no abusó de ella y que no le tocó ni un pelo. Luego le pidió a ella que si es así que lo mate. En ese momento ingresó Miran y se enfrentará a puños con él.

Ante este escenario, el líder del pueblo obligó a Nasuh que apruebe el matrimonio entre Reyyan y Miran para que la paz vuelva al lugar: "da tu consentimiento para que Miran y Reyyan puedan casarse. Soy el responsable de la paz y la justicia en estas tierras. Si no acepta esta decisión, seguirá el odio y no detendremos la sangre en estas tierras".

En el capítulo de este miércoles, tanto Azize como Nasuh juraron que no permitirán que Miran y Reyyan estén juntos y preferirán que corra sangre entre ambas familias antes de dar el brazo a torcer.

Por otro lado, Miran irá a buscar a Reyyan después del fuerte cruce que tuvieron en el corazón del pueblo, convencido que hay esperanza todavía para conquistarla. Él llegará a la casa donde se han ido a vivir los Sadoglu, después de que fueran hechados de la mansión, para hablar con ella.

"No tengo nada que ver con la adquisición de la mansión. Le dije a mi abuela pero no se detuvo", señaló Miran a lo que Reyyan le pidió: "no parará, ¿entiendes ahora por qué te dije que no? Hasta que termine esta venganza, nuestro sufrimiento no cesará. Tu abuela siempre ganará, nosotros perderemos".

¿Cómo seguirá todo?