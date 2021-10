Desgarradores mensajes de las hijas de Ana Rosenfeld tras la muerte de su padre

sábado, 9 de octubre de 2021 14:28

En las últimas horas se conoció que finalmente murió Marcelo Frydlewski, el esposo de la conocida abogada Ana Rosenfeld, quien se encontraba internado con un delicado estado de salud, tras una larga lucha contra el covid. El hombre había sido ingresado a una clínica de Miami, adonde habían viajado para visitar a una de sus hijas.

La familia estaba que ocurriera un milagro y así lo compartió la propia abogada, quien horas antes de la muerte de su esposo había escrito en Instagram: "Cada vez que le hago escuchar un mensaje de los nietos siento que su corazón sonríe. Aprendí a decir #undiaalavez! Seguimos rezando mas fuerte que nunca", junto a una foto de ambos.

Tras confirmarse la muerte del hombre, las hijas de la pareja Pamela y Stephanie, se volcaron a las redes sociales para despedirse de su padre con desgarradores mensajes.

“Pienso en vos PAPÁ. No me alcanza las palabras para decir lo que sos en mi vida me enseñaste todo y mucho más, nos formaste con amor, alegrías y sabiduría. Junto a mamá nos dieron lo mejor que alguien podía soñar tener. Sos enorme, papá. Luchaste hasta el último minuto. Te amo eternamente, no sé cómo voy a seguir sin vos pero sé que siempre me vas a guiar como lo hiciste hasta hoy volá alto papá. Te amo", escribió Pamela.

Por su parte, Stephanie (que se dedicaba a la abogacía como su madre), publicó: “Viviste como cualquier persona en el mundo quisiera vivir. Disfrutaste más de lo que se podía. No te privaste nunca de nada. Formaste la familia que todos queremos formar. Viviste como pocos y luchaste como ninguno. El que todo lo puede y todo lo sabe. El que admiro más que a nadie en el mundo”.

Sin embargo su mensaje no terminó ahí ya que a corazón abierto, agregó: “Deseo que el mundo entero pueda tener un papá como lo tuve yo. Te prometo que voy a honrarte toda la vida y cuidar a todos como te prometí. Sos mi héroe, mi ídolo, mi Hulk para siempre. Y yo tu supergirl, como una de las últimas palabras que me escribiste. Te amo con todo mi corazón. Volá alto papi, acá te vamos a extrañar y necesitar mucho".