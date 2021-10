Salió a la luz la pasión desconocida de uno de los actores de Doctor Milagro

lunes, 4 de octubre de 2021 00:00

Doctor Milagro es sin dudas la novela turca del momento en Argentina. Su trama atrapa a los seguidores y cosecha muy buenas mediciones de rating noche a noche por la pantalla de Telefe.

La historia de Ali Vefa, el cirujano con autismo y sindrome del sabio, transita momentos en los que hay mucha alegría pero también dolor e incertidumbre. Pero su historia no es la única y a lo largo de la ficción varias tramas se cruzan. Una de estas es la que tiene a Tanju como protagonista.

El cirujano empezó en la ficción con un perfil avaro, sin embargo en esta última etapa de la Segunda Temporada ha dado un giro de 180 grados que llama la atención del fandom. Ahora luce más atractivo, simpático y carismático a raíz del acercamiento que tiene con otra de las figuras de la ficción: Beliz.

En los últimos capítulos, el nuevo galán mostró en la novela una "pasión desconocida" que incluso trasciende la ficción para confirmarse en la realidad. Es que la semana pasada se vio invitando a Beliz a subir a su moto y destacó que ése es un gusto que tiene desde chico.

Pero lejos de la superproducción turca, en la vida real Murat Aygen, el actor que interpreta a Tanju, comparte esa misma pasión. Él es un fuerte amante de los fierros y de los viajes en moto. Por eso no duda en compartir decenas de fotos en Instagram donde se lo ve en su moto luciendo un look bien "motoquero".

Mirá algunas de las fotos que compartió en Instagram

El portal televizyongazetesi.com, destaca que Murat Aygen estudió Biología en la Universidad de Estambul en 1992 pero también quiso formarse en Actuación en Teatro Musical en el Conservatorio Estatal de la Universidad Mimar Sinan en 1998. Luego hizo una Maestría en Ópera del Conservatorio Estatal de la Universidad Mimar Sinan en 2002.

"Empecé a actuar cuando tenía 7 u 8 años. Una señora que me había visto en el escenario un día se dio la vuelta en la calle y dijo: 'Oh, tú eres ese niño' y me besó en la frente. Recuerdo claramente la sensación de felicidad en ese momento y la sensación de que debería hacer que todos hicieran eso", destacó el actor, que nació en 1971.

Murat ha sido profesor universitario en teatro y canto y su perfil es multifacético. “Canto, bailo, doy discursos en diversas organizaciones y seminarios. Soy un coleccionista de minerales y fósiles de cristal. Todo esto definitivamente alimenta a los personajes que interpreto en la actuación", señaló.

Además, en su vida personal es muy feliz. “El amor es cuando ves lo que nadie más ve. El amor para mí es mi esposa Nihan y mi hija Nil. El amor no tiene otra definición para mí. Nihan es para mí. En el momento en que la vi en 2010, dije 'mi esposa será la madre de mis hijos'". Además, describe que ser padre es "una experiencia increíble. Es una gran experiencia porque es parte de tí. Me parece muy interesante estar en la misma casa con una persona que es tan pequeña y hace tanto".

Tras su paso por "Doctor Milagro" va por nuevos desafíos. "Prefiero desempeñar diferentes roles. Los personajes que interpreto son personas reales, para quienes todos encuentran algo. Aunque todos nos vemos muy diferentes entre sí, en realidad somos muy similares. Es solo que nuestras reacciones son diferentes debido a los entornos sociales en los que nacimos, crecimos y vivimos”.