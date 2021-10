El dolor de Noelia Marzol por la enfermedad de su bebé: "imaginábamos un hijo perfecto"

sábado, 23 de octubre de 2021 13:48

Noelia Marzol vivió una fuerte noche en ShowMatch La Academia, después de brillar en la performance "homenajes" en la que resaltó la vida y labor del médico René Favaloro. Tras terminar la coreografía, la bailarina rompió en llanto y posteriormente reveló a qué se debieron sus lágrimas.

En diálogo con La Once Diez/Radio de la Ciudad, Marzol reveló la afección cardíaca de su hijo al nacer. “Nosotros teníamos el ideal de tener un hijo, imaginábamos un hijo perfecto, sin problemas, y Donatello cayó y nos enseñó de una cachetada que un hijo no viene a cumplir las expectativas de otros, es una persona independiente y hace lo que puede”, contó la rubia.

En ese escenario, agregó que “siento que estoy mostrando otra lado de mí, entiendo que el público siempre compró mi lado más sexual, creo que la maternidad me sensibilizó y me permitió mostrarme de otra manera que la gente siento que agradeció”.

Sobre su decisión de hablar de la situación de su hijo al nacer, explicó que “yo siempre digo que la tele es un medio muy morboso, hay que sincerarse con eso, está claro y como yo lo conozco siempre intenté preservar mi ámbito familiar y mi privacidad porque se usa de maneras muy morbosas, y esta vez no conté en detalles porque así lo decidimos, pero ayer me sucedió que me aflojé cuando escuché a Pampita y Guillermina (Valdés) y estaba tan emocionada que sentí que tenía que explicárselo a la gente”.

“Muchos papás y mamás escribieron que estuvieron con una experiencia en neonatología y sólo los que pasamos por eso sabemos lo que es”. Para finalizar, se refirió al equipo que conforma con “La Cata” y con el bailarín Jony Lazarte, y valoró la decisión de haber podido hacer el homenaje a Favaloro en Showmatch.

“Estamos muy felices de estar participando en Showmatch, y acompañar a Jony (Lazarte) me honra, es la primera vez que bailo con un bailarín y permite experimentar muchísimo más”. “Cuando lo pensamos, dijimos tenemos dos minutos para homenajear a una de las personas más grandiosas de nuestra historia argentina, a nosotros también nos daba miedo que no salga, Cata estaba muy convencida porque hacía mucho tiempo que quería hacerlo. Nosotros confiamos ciegamente en ella y estábamos entregados, así salió tan bien”, concluyó.