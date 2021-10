A Roberto García Moritán le dieron a elegir entre La China y Wanda, y terminó mal

sábado, 23 de octubre de 2021 11:11

La polémica entre Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez, sumó un nuevo integrante sin que él lo quisiera. Se trata del marido de Pampita, Roberto García Moritán quien vivió un incómodo momento en un programa de televisión y terminó mal.

El candidato a legislador porteño por Juntos por el Cambio, fue entrevistado por Luciana Geuna y Maru Duffard en TN, quienes le preguntaron si era del team Wanda o del team China Suárez, en la escandalosa separación.

"¿Jugaste a verdad consecuencia de chico? La preguntaron. "Si no la querés responder, hay una consecuencia... La podés elegir. La consecuencia es que invites a todo el equipo de Verdad consecuencia a comer a tu restaurante", le dijeron las periodistas.

Con un gesto con el que demostró que la pregunta no le hizo nada de gracia, Roberto reaccionó rápidamente. "Eh... Por razones obvias, no voy a responder, y si me preguntás, yo soy team Juntos por el cambio", sentenció en un intento por evadir la situación. Sin embargo, su opinión no terminó ahí.

La pregunta incómoda de Geuna y Duffard a @Robergmoritan uD83DuDE33 “Team China o Team Wanda?” pic.twitter.com/rZmWDcg9JP — Pampito (@PampitoOk) October 22, 2021

Por otra parte, Pampita, jurando de ShowMatch La Academia, fue consultada acerca de la polémica entre Wanda y la China Suárez en pleno corte de ShowMatch y habló del tema y se mantuvo firme en su postura.

"Ya me conocen, no me meto en temas que no me corresponden. Hace años que me vienen a preguntar y mis respuestas son siempre las mismas. Soy muy tajante. No tengo nada que decir. Yo hablo de mis temas nada mas", respondió "Pampa".