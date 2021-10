Hercai: avance del capítulo de este martes "en busca de la verdad"

martes, 12 de octubre de 2021 00:00

La verdad. Eso es lo que buscará intensamente este martes tanto Miran Aslanbeys como Hazar Sadoglus. Cada uno desde diferentes extremos, lucharán por conocer qué pasó aquella noche cuando mataron a los padres de Miran y de esa forma se gestó con el correr de los años la venganza.

En el capítulo que se verá este martes, ambos confluirán casualmente en un mismo lugar y entre gritos se enfrentarán con dureza. El padre de Reyyan irá hasta la tumba de la madre de Miran para expresarle una vez más su amor. En el pasado, los dos fueron amantes y él sigue conservando ese afecto hacia ella por más que ya no esté y que se haya gestado una guerra con su familia.

Cuando llora en su tumba aparecerá Miran y el odio se pondrá en escena en el joven al ver que aquel a quien considera culpable de su desgracia se encuentra allí.

"Yo no maté a tus padres, nunca le robé el honor a tu madre, lo único qu hice fue tratar de protegerla, Dios es mi testigo. Yo amaba a tu madre. La amaba, nunca la lastimé, soy incapáz de lastimar a nadie", expresará Hazar entre lágrimas frente a Miran que lo apunta con un arma.

Al escuchar sus palabras, la confusión y la bronca se entremezclarán en la cabeza y en el corazón de Miran. No entiende esas palabras pero generarán en él una reacción que nadie espera.

A partir de esto, se iniciará un giro en la historia pero no solo en Miran sino también en Hazar. Es que los dos buscarán explicaciones en los líderes de la familia. Miran tratará de conocer la verdad de la boca de su abuela Azize mientras que Hazar lo buscará en su padre Nasuh.

"Te exijo que me digas la verdad de cómo ellos se casaron... quiero saber más detalles sobre mis padres. Dime algo además de la historia que me has contado mil veces. Dime si mi padre y mi madre se amaban", comenzará reclamando Miran a su abuela.

¿Qué pasará?, ¿qué camino eligirán ambos hombres teniendo a Reyyan entre medio?, ¿habrá un lazo desconocido entre los dos hombres?