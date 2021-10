Bake Off Argentina: noche muy emotiva por la salida de un nuevo participante

lunes, 11 de octubre de 2021 00:15

Un viaje a México. Ése fue el desafío de este domingo en Bake Off Argentina. En la gala de eliminación, los participantes tuvieron que hacer una torta bordada mexicana con colores, sabores, decoración y espíritu de aquel país.

En la ocasión, los participantes pusieron lo mejor de sí pero ninguno logró lucirse y el resultado fue duramente criticado. Tal es así que el delantal de pastelero estrella no fue entregado a nadie. "Nuestro jurado analizó la semana completa, evaluó el desempeño en detalle. Empezaron bien la semana pero el jurado encontró que fue muy irregular todo el desempeño en el desafío. Es por eso que esta semana no tendremos pastelero estrella", lanzó Paula Chaves.

Luego, el jurado sentenció a 3 participantes como los que hicieron las peores producciones de la noche: Gianluca, Kalia y Gino. En una primera instancia salvaron a Kalia a quien le dieron la posibilidad de seguir en la competencia pero con el objetivo de mejorar esta semana.

Finalmente quien quedó afuera fue Gianluca que había hecho una torta que no cumplió con los requisitos de altura, colores y sabores. Su producción fue muy criticada por el jurado lo que llevó a que él desde el momento de la presentación se mostrara muy emocionado por el resultado.

Sin embargo la parte más fuerte fue cuando el jurado le informó que era el nuevo eliminado de la carpa de Bake Off. "No me quería ir de esta forma... me hubiera gustado irme con otra torta", destacó al recibir la devolución.

Pamela fue la primera jurado en dar el mensaje de despedida. "Lo intentaste, pasaste por acá. Llevá esta experiencia, seguí con la frescura y seguí cocinando que lo haces muy bien", expresó.

Posteriormente, Dolli Irigoyen le dirigió unas palabras: "sos tan adorable, joven, fresco. Solo tenes que tener mucha pasión por lo que querés ser. Lo vas a lograr si seguís trabajando en lo que te gusta".

Finalmente Damian Betular lo despidió con emotivas palabras autoreferenciales: "la espontaneidad, la frescura, la trajiste vos. Sos muy importante. Veo mucho de tu personalidad en la mía cuando tenía 18 años. Que nadie te cambie, seguí para adelante porque sos una persona hermosa. No escuches a nadie que te quiera cambiar".

Tras las palabras del jurado, las lágrimas fueron inevitable y la emoción no solo lo desbordó a él sino al jurado y a algunos participantes que no dudaron en abrazarlo y despedirlo con mucho afecto.