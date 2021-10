Hercai: avance del capítulo de este lunes 11 de octubre

lunes, 11 de octubre de 2021 00:00

Esta semana se marcará un antes y después en la relación de Miran y Reyyan, en Hercai, la novela turca de Telefe. Es que él está dispuesto a recuperarla pero ella tiene decidido no volver a caer en sus mentiras. Paralelamente los padres de Azat quieren ver a la joven lejos de la mansión y harán hasta lo imposible para que así sea.

En el capítulo de este viernes, una verdad fue revelada: Reyyan no es hija legítima de Hazar Sadoglu. Por eso el jefe patriarcal de la familia, Nasuh, también quiere que ella se vaya del lugar donde viven. Además siente que es una mujer que fue "deshonrada" por un Aslanbey y eso es humillante para toda la familia.

Mientras este rechazo se extiende en esa mansión, ella se siente cada vez más confundida: "Estoy aquí, en esta enorme mansión con mamá y papá que tanto me quieren. Tanto tiempo intenté volver acá y volví. Pero entonces por qué mi corazón está desesperado. La mitad es un hielo y la mitad está llamas. Por qué me siento en tierra lejana. No se donde está mi verdadero hogar".

En el capítulo de este lunes, Handan Sadoglu buscará la forma de que Reyyan desaparezca de la casa. Para ello, la madre de Azat planeará con Miran la forma de "secuestrar" a Reyyan y sacarla de la mansión. Todo se dará en la noche cuando ella está en su habitación sola.

En ese momento alguien le tapa la boca para que no grite y contra su voluntad la saca a escondidas de la mansión. "Me encargaré en persona que te entreguen a Reyyan. Luego llévala donde quieras. Hasta el fin del mundo si quieres. Nadie sabrá que escaparon. Los dos obtendremos lo que queremos y se acabó", lanzó previamente Handan a Miran.

Sin embargo Azat se entera de todo y el resultado no es el esperado por Miran. Es que cuando la llevan a la colina donde Miran construyó el columpio, ambos quedan solos cara a cara y ella le dice las palabras que él no quiere escuchar.

"Lo que empezó acá, acá terminó. Nuestra triste historia termina aquí Miran", señaló Reyyan cortando toda posibilidad de continuidad.

¿Qué le dirá ella a él en la colina?, ¿él dejará que se vaya con Azat?, ¿renunciará al amor que siente por ella? Habrá que ver los capítulos de esta semana que serán apasionantes...