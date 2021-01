Sole íntima con sus seguidores desde un Cosquín vacío: "no soy una persona que se conforma"

miércoles, 27 de enero de 2021 00:00

Hace 25 años, una talentosa adolescente rompía el escenario de Cosquín. A partir de allí nació la Sole de la gente, que visitó todos los rincones del país con su música.

Este martes, el "huracán de Arequito" hizo un "en vivo" en Instagram para celebrar su trayectoria junto con sus seguidores. El lugar elegido fue el mismo escenario que la vio nacer, pero esta vez vacío. "Hay vida en Cosquín, hay minipeñitas. No es lo mismo que en la época del festival. Es raro y nos parece muy extraño todo esto", contó la Sole.

La Sole habló con el Laucha, uno de sus antiguos guitarristas.

Un seguidor le preguntó si se había imaginado llegar tan lejos. "Siempre se tiene la esperanza de seguir caminando. No soy una persona que se conforma", agregó. "No estoy con todas las luces porque me invade la emoción. Lograr 25 años de trayectoria no es fácil para nadie. Me siento una afortunada, sobre todo porque en estas circunstancias estoy con salud y puedo seguir compartiendo con ustedes".

Si se canta, se revolea el poncho.

La charla fue un viaje al pasado para la artista. "Recuerdo que estaba muy nerviosa. Tenía como desafío aguantar sobre el escenario como quien aguanta arriba del toro mecánico. Sentía que era la única oportunidad que tenía para demostrar lo que soy", contó sobre esa primera vez en el escenario mayor.

Sole junto a su hermana Naty.

"Me llegaron estos 25 años en plena pandemia. Me hubiese gustado haberlos festejado de otra manera como lo hicimos para los 20 años", sentenció.