Tras la polémica con la China Suárez por un sillón, Pampita mostró el back de otra campaña

lunes, 25 de enero de 2021 20:28

Hace dos semanas, el empresario Federico Fontenla, con quien Pampita colabora en toda una línea de muebles, usó sus redes sociales para "denunciar" que la China Suárez les había copiado la publicidad de uno de los sillones.

Todo surgió porque en la foto que había subido la modelo, ella aparecía acostada sobre un sillón blanco, con ropa del mismo color y los brazos cruzados sobre su cabeza. La actriz había compartido una foto similar de un sillón que le diseñaron para ella desde una marca muy reconocida en redes.

Sin embargo, la polémica parece haber quedado atrás, porque este mismo lunes, Ardohain recién llegada del Caribe, compartió imágenes del backstage de una sesión fotográfica para la misma marca. ¿De qué color el sillón?: blanco. ¿De qué color su vestido?: blanco. ¿Con qué pose?: las manos arriba de la cabeza.

El enojo del empresario

“Si nos van a copiar que no sea tan evidente. Por suerte la buena calidad no se copia fácil. Si quieren también pueden copiarnos el próximo modelo que vamos a sacar muy pronto y va a ser un éxito: Sofá Peppa Pig está cansado. Nobleza obliga, le pedimos permiso a Neville Astley y Mark Baker para usar su nombre", aseguró en su momento en sus historias de Instagram Fontenla.

En la imagen comparó las dos fotos de las influencer en las que se las puede ver a ambas tiradas en su sillón con los brazos levantados sobre su cabeza. También señaló las palabras "cómodos" y "lindos" que se repetía en las descripciones.

"Cada uno sabe bien lo que hace. Lo que molesta es la falta de creatividad o la vagancia ante estas situaciones. No quería hablar de esta gente porque no los conozco. Lo intenté hacer con humor y muchos no lo entendieron. No quería crear una polémica. Si sos emprendedor seguramente hay muchas ideas que te pueden ser útiles", aclaró el empresario en un vivo de Instagram.