Darío Barassi reveló una pelea histórica con su hermano

viernes, 22 de enero de 2021 19:07

Darío Barassi es una máquina de hacer canjes, y no siempre son para él. Esta vez, la beneficiaria fue su mamá quien se mostró muy agradecida y le dijo algo que no esperaba.

Todo comenzó cuando Darío consiguió que una conocida marca le enviase a su mamá un colchón. Ella lo probó y le mandó un audio de whatsapp diciéndole: "Gordo! Gracias por ese colchón que me han enviado. No te das una idea lo cómodo, lo lindo que es. El tamaño es justo. Estoy muy muy contenta. Me gustó muchísimo".

Hasta ahí, todo normal. El tema fue que en el audio siguiente, su madre puso fin a una disputa que dividía a los hermanos Pacheco Barassi: ¿Quién es el favorito de mamá?.

"Ahora sos mi hijo favorito. Con ese colchón, con ese sommiere sos el hijo favorito de tu madre. Qué belleza, qué descanso, qué hermosura", aseguró la mujer y el conductor no dudó en compartir las capturas de pantalla de la conversación.

En la siguiente historia, Darío subió una imagen en la que se lo ve en su niñez junto a su hermano, con la canción "We are the champions" de fondo.

Por supuesto, todo fue en tono de broma. En diversas ocasiones, el abogado le ha demostrado su cariño públicamente a su hermano: