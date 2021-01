Darío Barassi, entre el terremoto de San Juan y un momento místico con su padre

miércoles, 20 de enero de 2021 17:20

El conductor sanjuanino querido en toda la Argentina, Darío Barassi, compartió cómo vivió desde Buenos Aires el terremoto del 18 de enero en San Juan, y lo pensó haber vivido. A través de un video, el artista relató su experiencia y aclarando que lejos de minimizar lo ocurrido, su intención sólo fue entretener a sus seguidores.

"Quiero contar que estábamos en casa comiendo y de repente se empieza a mover el agua de la pileta. Yo empecé ¿Papá? Juraba que era mi padre muerto", reveló Darío respecto de lo que sintió en ese momento.

"Luli, mi mujer, me dijo "no seas boludo gordo, es una rana". Pero... ¡una rana con corticoides!, una rana que es hija mía", bromeó y luego agregó que su esposa se fue al segundo piso de la casa mientras él se quedó pensando que en la piscina de su casa había un fantasma.

"No sé qué esperaba, la cosa es que estuve como media hora, estaba viviendo momentos místicos no sé, hasta que mi mujer se asomó al balcón y me dijo "gordo, tembló en San Juan, subí para hablar con la familia"".

Y agregó que "durante media hora hablé con el agua, le dije "papá estoy orgulloso de la hija que tengo, te extraño", todo charla charla, tengo que volver a terapia".