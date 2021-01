"Pido perdón": Dario Barassi mostró sus múltiples caras

sábado, 9 de enero de 2021 21:28

"Pido perdón". Con esas palabras, Dario Barassi le puso un toque de humor a la noche del sábado a las redes sociales. El sanjuanino difundió un video en su historia de Instagram donde demostró cómo su rostro puede cambiar con un solo click.

Cantando "Todo cambia" de Diego Torres, el conducto de "100 Argentinos Dicen", usó los filtros que ofrece la red social para cambiar su cara y reírse un rato de sí mismo.

Según él mismo lo definió, la primera que eligió fue en "modo Larreta", completamente pelado. Luego le siguió con frente grande, con ojos chicos y con el rostro completamente redondo, entre otros.

"Pido perdón por las historias de recién, soy humano. Comí asado, tomé un camparito, bueno, se fue la gente... estoy así", dijo entre risas justificando lo que había hecho minutos antes.

Sin angustia por la gordura

Un verdadero revuelo se armó hace un mes a partir de una declaración que dio con toques de humor Darío Barassi en la revista Gente. Allí dijo que estaba "angustiado" porque durante la cuarentena había "aumentado 30 kilos" pero sus palabras fueron tomadas en serio y no con ironía, que era su objetivo.

Tras el revuelo generado y la preocupación que también levantó en su entorno, el conductor de "100 argentinos dicen" decidió salir a aclarar los dichos y desmentir aquellos que fueron tomados como afirmaciones por la prensa. El actor hizo uso de la historia de Instagram para hablarle a sus seguidores y transmitió tranquilidad a todos.

En el video que publicó, Barassi le habla a la gente con seriedad y saliendo del cuadro de humor que siempre utiliza. Éste comienza: "Bebitos veo que hay mucha repercusión por unas declaraciones que hice en la tapa de los personajes del año de Gente. Me hicieron una entrevista y hablé que en la cuarentena fue muy difícil controlar y de manera irónica dije engordé 30 kilos, con un poquito de humor porque a veces falta tanto. También con humor dije que me tiene angustiado el tema".

Luego aclaró: "No estoy angustiado, no engordé 30 kilos. Obviamente que ya los tenía. El sobrepeso lo tenía pre-cuarentena y no es novedoso en mi. Me preocupa, no me angustia. Estamos bien".

Por otro lado, reconoció que le "parece interesantísimo que se tenga en cuenta porque es imposible para las personas que no tenemos el cuerpo promedio, según los estatutos sociales de la moda, es muy difícil lookearse".

Barassi señaló que le han llegado "miles de mensajes" por esos dichos irónicos que lanzó sobre su "angustia" y luego con humor dijo que tiene "30 kilos en cada papada".