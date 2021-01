"Acompañarte me hizo feliz": la talentosa instagrammer que hizo brillar a Damián Betular

martes, 19 de enero de 2021 11:58

Nat Córdoba es una reconocida maquilladora y peinadora que, además, se ha consolidado en Instagram como una referente del lifestyle. Su trabajo no pasó desapercibido para Damián Betular, quien la convocó para que se ocupara de su estilismo en "Masterchef Celebrity" y fue un gran acierto.

Con el fin del ciclo, ella compartió un posteo en el que destacó todo lo que le dejó este camino con el jurado y un gran anuncio para ella. Es que en Masterchef Celebrity, no sólo ganó la "Tata" Villafañe.

"Me emociona terminar este ciclo; un ciclo que me hizo muy feliz. Acompañarte en este camino me hizo feliz @dbetular. Todo lo que ven en TV sos y más . Gracias infinitas, gracias por confiar en mí", destacó con una serie de fotos junto a Damián.

"Tanto confiaste en mí que en la segunda temporada voy a estar maquillando a los tres jurados ( siempre vas a estar en mi corazón ❤️ como el primero que me eligió). Me quedo con una frase recién de @claudiavillafaneok “CREERTE QUE PODES" @masterchefargentina #masterchefargentina", señaló.

Ganó "la Tata"

El lunes tuvo lugar la noche más esperada de MasterChef Celebrity: Claudia Villafañe y Analía Franchín se enfrentaron en la final del reality culinario.

Las dos dieron todo con sus tres platos, el jurado integrado por Germán Martitegui, Damián Betular y Donato de Santis las elogiaron como nunca a ambas pero tenía que haber una sola campeona… ¡y fue Claudia!

“La gran ganadora es la Tata”, anunció Germán mientras Dalma y Gianinna Maradona celebraban junto a los excompañeros de las finalistas.

“Lo primero que hago es agradecer a todos los que están arriba que me ayudaron para que esté acá”, expresó Villafañe.

Analía por su parte reconoció con cariño el triunfo de su competidora: “La verdad que es una digna ganadora, se lo merece y es una gran alegría para el Pueblo”.

Emocionada, Claudia levantó su premio, se mostró emocionada y dijo entre lágrimas: “Falta gente que me gustaría que esté acá y que no puede estar. Empezando por mi nieto, que se fue a ver a su papá, Roma, que su papá no quiere que la vean en tele, mi mamá, que no está bien de salud, el papá de mis hijas, que no está”.

¡Bien por ella!