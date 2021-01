Claudia Villafañe recibió el premio de la mejor cocinera y agradeció al cielo

martes, 19 de enero de 2021 03:35

El lunes tuvo lugar la noche más esperada de MasterChef Celebrity: Claudia Villafañe y Analía Franchín se enfrentaron en la final del reality culinario.

Las dos dieron todo con sus tres platos, el jurado integrado por Germán Martitegui, Damián Betular y Donato de Santis las elogiaron como nunca a ambas pero tenía que haber una sola campeona… ¡y fue Claudia!

“La gran ganadora es la Tata”, anunció Germán mientras Dalma y Gianinna Maradona celebraban junto a los excompañeros de las finalistas.

“Lo primero que hago es agradecer a todos los que están arriba que me ayudaron para que esté acá”, expresó Villafañe.

Analía por su parte reconoció con cariño el triunfo de su competidora: “La verdad que es una digna ganadora, se lo merece y es una gran alegría para el Pueblo”.

Emocionada, Claudia levantó su premio, se mostró emocionada y dijo entre lágrimas: “Falta gente que me gustaría que esté acá y que no puede estar. Empezando por mi nieto, que se fue a ver a su papá, Roma, que su papá no quiere que la vean en tele, mi mamá, que no está bien de salud, el papá de mis hijas, que no está”.

Fuente: ciudad.com.ar