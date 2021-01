¡Lo dijo!: Leti Siciliani aclaró si hubo "mano negra" para favorecer a Analía Franchín

domingo, 17 de enero de 2021 12:03

Analía Franchín y Claudia Villafañe llegaron a la final de "Masterchef Celebrity" y, por supuesto, siempre hay lugar para la polémica y las dudas.

Del lado de Claudia, se aseguró que era asistida por la producción gastronómica y sobre Franchín, surgieron cuestionamientos a su "autoeliminación" cuando quedaron frente a frente. Al respecto, Leti habló en historias de Instagram, tras la directa pregunta de un seguidor.

"¿Te obligaron a dejarle el lugar a Analía?", le consultaron y ella, muy seria señaló: "no me obligaron a dejarle el lugar a Analía; no me obligaron a irme. Me quise ir yo. Es verdad que no me gustó estar en ese lugar. Hubiese preferido que ellos (el jurado) me eliminaron pro tuve la posibilidad de irme y fui fiel a lo que sentía y no me arrepiento para nada".

Su respuesta fue reposteada por Analía, que arrobándola le dijo: "te amo fuerte".

En un video de Masterchef en el que entrevistan a Analía, ella confesó que "estoy feliz.No puedo pedir más. No me lo imaginé desde un principio y creo que se fue dando. Creo que soy justa finalista. Hay que dejar todo".

Un pasado "entrecruzado"

El próximo lunes la primera edición de MasterChef Celebrity Argentina llegará a su final. Claudia Villafañe y Analía Franchín se enfrentarán en las cocinas más famosas del mundo por el tan ansiado premio. A simple vista no parecen tener algo en común, sin embargo, están unidas por personas importantes de su pasado.

Villa Fiorito fue el lugar que unió a La Claudia y Diego, cuando el Diez todavía jugaba en Argentinos Juniors. "Es la mujer de mi vida", dicen los testigos que así la describió Maradona el primer día que la vio, a sus 17 años. Ella lo siguió por el mundo, fue su sombra y pilar.

Se convirtieron en padres de Dalma y Gianinna (mientras que el jugador seguía con sus romances fuera del matrimonio fruto de los cuales tuvo a Diego Junior y a Jana). En julio de 1998, el futbolista decidió irse de la casa que compartían y recién en el 2003 Villafañe hizo el pedido formal de divorcio. A partir de ahí rehicieron su vida por separado pero La Claudia siempre estuvo para él.

Por otro lado, Analía, la periodista de la cual no se conocen muchos detalles de su vida privada, pero sí una persona importante para ella y también para el Diez. Es que ella estuvo en pareja durante cinco años con Guillermo Coppola, el polémico representante de Maradona.

Sin embargo, ambas mujeres no coincidieron en la misma época. “Tengo que reconocer que fue una persona importantísima. Nuestra relación empezó después de mi separación de Diego y yo necesitaba apoyo de todo tipo y el de Analía fue en todo sentido. Para mí fue un momento muy difícil, casi comparable al que pasé en la cárcel”, reconoció Guillote en Los Ángeles de la Mañana.

"Me enamoró cómo es ella. Es para destacar esa garra, ese empuje, esa actitud. Su pareja de hoy (Sebastián Eskenazi) también destaca esta condición. Después, bueno, es intensa…”, sentenció Coppola.