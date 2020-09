El mal momento de Romina Malaspina: "por favor tengan cuidado"

sábado, 5 de septiembre de 2020 00:00

Romina Malaspina atraviesa un mal momento después de que una noticia falsa sobre ella se multiplicara en muchos medios de comunicación de Argentina. La conductora del Noticiero de Canal 26 fue señalada como la protagonista de un embargo, que supuestamente la llevó a perder su salario.

La noticia la dio a conocer Carlos Monti en Confrontados y el hecho hizo estallar a la ex chica Gran Hermano quien rapidamente recurrió a un abogado para que la represente y poder intervenir judicialmente. Es que los datos que habría usado el periodista no corresponden a ella sino que sería de otra persona que tiene un nombre similar al de ella.

A partir de esto, Romina decidió recurrir a su historia de Instagram para hacer el descargo y pedir que para la próxima vez la prensa chequee la información antes de difundirla.

"Sería bueno que los periodistas y los medios corroboren siempre y chequeen bien la información antes de brindársela al público. No solo veo que un periodista da al airea una noticia falsa, sino que además me encuentro con más de 14 medios diferentes que levantaron esa noticia sin corroborarla (lo cual era muy fácil de chequear en google) creyendo en lo que dice una persona. Y no hablar de los panelistas alrededor que en vez de sumarse a una ola falsa, teniendo celulares en sus manos podían corroborar la falsedad al instante", señaló Malaspina en una placa que publicó en Instagram.

Luego envió otra en la que interpelaba a la prensa y daba más datos de lo que sería el inicio de la confusión. "¿Por qué era muy fácil de chequear? Gente, hoy google sirve para todo y con tan solo leer correctamente el nombre (no soy Romina Celeste) y/o sacar cuentas con el número de DNI que no coincide con mi edad. Caía de maduro que hay otra Romina Malaspina. Por favor tengan cuidado con qué tipo de información consumen. La desinformación envenena la mente", finalizó.