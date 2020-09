El Negro Molinero con coronavirus: "estoy durmiendo lo que no duermo en todo el año"

lunes, 28 de septiembre de 2020 11:06

Se cumplió la primera semana de aislamiento por coronavirus y el Negro Molinero de a poco se va sintiendo mejor. El conductor de Re Despiertos, por TN, atravesó diferentes momentos de la enfermedad y ahora, a contar por sus palabras, ya se va sintiendo "mejor y más fuerte".

Este lunes, el periodista compartió un posteo en Instagram donde confesó que no ve "la hora de volver" con sus seguidores y volver al aire en la televisión pero también a tocar la batería que tanto le gusta.

"Falta mucho menos para volver recargado, me voy sintiendo mejor y mas fuerte, estoy durmiendo lo que no duermo en todo el año y viéndome todas las series que puedo para pasar las horas de encierro, si antes no tenía culo", expresó en el posteo que acompañó con una foto donde se lo ve preparando su camisa.

Luego indicó que no ve "la hora de volver con todos ustedes y también de volver a entrenar y tocar la bata que me hace tan bien". Finalmente agradeció a todos "por el aguante" y los "mensajes tan lindos que me hacen sentir tan querido".

Fernando Molinero, más conocido como "El Negro" o "El Negrito", está sin conducir ReDespiertos al igual que su coequiper Guido Martinez que está aislado como así también La Beba. Estos dos últimos siguen participando de las transmisiones después de las medianoches vía on line.

En este contexto, Molinero mantiene un fluido contacto con "el mundo exterior" a través de Instagram donde sube fotos, videos y comentarios a la espera de volver a trabajar. El último lo publicó la semana pasada donde se lo muestra a él en la cama, tocando la guitarra y muy bien acompañado.

Se trata de un video donde aparece sentado entre las frazadas de la cama y frente a él, tiene a sus perros. Allí, una de sus mascotas, Pina, fija su mirada en él mientras toca la guitarra.

"Me desperté extrañando a estos dos seres irremplazables, este video es de hace dos días, para ponerle un poco de onda había agarrado la guitara ( que tan mal toco por cierto) e increíblemente Pina se puso en primera fila y me miraba con tanto amor, mientras el otro dormía como chancho, que no podía dejar de mirar esa carita tan morfable", escribió junto al video.

En las imágenes se ve a su perra mirándolo con mucho cariño y al final cuando él termina de tocar la guitarra se acerca a su cara y la mascota le da un lenguetazo en la nariz. Sobre esto, el Negro expresó que "la experiencia perruna deberían vivirla y sentirlos todos".

Luego aclaró que en este proceso que está viviendo, ambas mascotas "están siendo muy bien cuidados y disfrutando de un parque gigante como el que algún día vamos a tener".

Finalmente le puso humor e indicó que "ya casi llegamos a la mitad del viaje a Villa covidea".