¡Qué tiernas! Paula Cháves mostró cómo la sorprendió La China Suárez

sábado, 26 de septiembre de 2020 00:00

Paula Cháves y Eugenia "La China" Suárez, son amigas desde ya bastante tiempo y en este momento especial para ambas, donde fueron mamás nuevamente en pandemia, de sus terceros hijos, no dejan de demostrarse amor.

Aún sin poder encontrarse, Eugenia no para en sus proyectos y en este marco le envió un regalo muy especial a Paula. Con una colorida cajita y globos de colores, la actriz recibió la sorpresa de La China.

"Abro la puerta y me dicen "tenés un regalo", de ¡La China! ¡¿Sacó su línea de ropa deportiva?! No, no, me muero por favor. ¡Qué lindo recibir un regalo así!", aseguró Paula ante la sorpresa.

En la caja transparente se vieron varias prendas deportivas en estampado de animal print y flores, una combinación única. Sin embargo, Paula mostró un pequeño inconveniente al abrir la sorpresa. La tapa de la caja tenía globos y cuando la movió, éstos se fueron.

"Se me fueron los globos", aseguró Pau sin perder el asombro por el presente que su amiga le hizo llegar... ¡Felicidades!