"Confieso que robé...": Vero Lozano dejó a todos helados en Cortá por Lozano

viernes, 25 de septiembre de 2020 15:38

La Terapia de Grupo en Cuarentena se convirtió en un clásico de Cortá por Lozano. Allí cada panelista participa contando situaciones particulares que viven o vivieron y todos le agregan un poco de humor a la situación, en medio de tantas pálidas que atraviesa el país.

Este viernes, el topic que movilizó a todos al debate fue ¿qué se hace con los souvenirs que se reciben para fiestas y momentos especiales? En la ocasión, Nicolás Peralta levantó la posta y aseguró que en cada uno que recibe deposita mucho afecto y por eso todos los conserva en una caja de los recuerdos.

Rápidamente sus palabras generaron la reacción de sus compañeros que no podían creer lo que escuchaban e indicaban que en su mayoría tienden a no guardar los souvenir. Ése fue el caso de Mauro Szeta quien aseguró que en más de una ocasión el presente no llegó a su casa ni se mantuvo.

Ante esto, Vero Lozano destacó que todo depende de la calidad del souvenir y del valor que tenga. "Confieso que en tu casamiento me robé un florero", dijo Verónica apuntando a Mauro quien en noviembre del 2018 se casó con Clarissa Antonini.

Ante esto todos destacaron que eso no era un souvenir pero ella aseguró entre risa que le gustó igual y por eso se lo llevó. Luego, con humor, destacó que casi se lleva también unas velas.

"Por eso, en la fiesta de 15 de mi hija, el souvenir fue chocolate. Coincido con Mauro que los souvenirs los tiran a la mier", agregó por su parte Paola Juárez, en el panel.

En este contexto, Nicolás subrayó: "como le doy un valor afectivo a todo, tengo conservado de tu casamiento, la invitación". Sin embargo acá todo el panel saltó a contradecir sus palabras ya que la invitación en aquel entonces fue digital y no impresa.

Entonces se corrigió en la marcha y aclaró: "tengo guardado hasta el menú. Tengo una caja de los recuerdos donde está eso de Mauro y Clarissa. El año pasado en el regalo de mi cumple, me escribiste una tarjetita. Cada cosa que me han ido regalando con amor lo voy guardando".

Y vos, ¿qué haces con los souvenirs?