Revelaron por qué buscó la policía a Alex Caniggia: "si no paga podría ir preso"

View this post on Instagram

TANTO ME VAN A ENVIDIAR?... LOS BARATS ME INTENTAN COPIAR...A ELLOS HABRIA QUE EXILIAR.... LA POLICIA ME QUERIA CUSTODIAR... PORQUE SOLO COMPRu00c9 SUSHI Y CAVIAR. #ELMASPIJUDO ud83dudd1dud83dudd1dud83dudd1dud83dudcb8ud83cudf46 #ELPUTOAMO69