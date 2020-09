"Esto es de villera boliviana": a Gladys La Bomba Tucumana la detonaron en una cámara oculta

miércoles, 23 de septiembre de 2020 13:09

Gladys "La Bomba Tucumana" está que arde ya que consideró que la "discriminaron" al otorgarle un vestuario que calificó despectivamente y se quejó de favoritismos en el Cantando 2020.

En una grabación de "cámara oculta", en Los ángeles de la mañana, Ángel de Brito presentó las polémicas declaraciones de la cantante de la movida tropical.

"No, esa tela no. Es importada y carísima. Esa es para la chica que está con Jey Mammon", dijo La Bomba que conversaba con alguien en el back del Cantando en referencia a lo que le habría dicho una vestuarista. Ella preguntó entonces "¿Y yo que soy? ¿No soy figura? Por qué la tela importada no podía ser para mí? ¿Por qué esta tela que vale dos... o sea, bien laburado no. Le han pegado esto rápido como para zafarlo", expresó mostrando parte de su vestido.

Y agregó con bronca, "no puede haber forma de que yo me vea más o menos bien adentro de esto. Pero si esto se lo ponés a cualquiera... Esto es de una villera boliviana".

Ángel señaló que una vestuarista terminó llorando por las quejas de Gladys y señaló que en los pasillos y en el camarín, hizo un ruidoso escándalo.

La noche del escándalo

Envuelta en lágrimas, cargada de impotencia y dolida por la situación. Así se mostró Gladys "la bomba" tucumana después de salir a escena con un vestuario que no quería y cantar en esas condiciones. En medio de la devolución del jurado decidió anunciar su renuncia al certamen y se mostró cansada de que se planteen problemas cuando no los quiere tener.

Todo empezó cuando Ángel de Brito le preguntó ¿qué le pasó con el vestuario? porque tuvo "una agarrada con la chica del vestuario" y "hubo llanto, grito". Ante estas palabras, la "Bomba" jugó con la respuesta y dijo que "el envase es bueno, a este envase le pueden poner cualquier cosa".

Luego avanzó y ya la voz se le empezó a quebrar, reteniendo las lágrimas: "acá me llevo bien con todos pero con el vestuario siempre hay problemillas. Como soy una persona con un cuerpo especial proque soy real, ya fui madre, soy grande, tengo muchas lolas, cola, curvas, cintura, por ahí no la pegamos".

Laurita le preguntó si sentía que había favoritismo y ella contestó: "no se si hay favoritismo pero a mi no me dan bola. Jamás. Para predisponerme para que venga acá y en vez de cantar, venga a discutir".

Notoriamente molesta, Gladys destacó que ve que otras participantes "pasan con vestidos alucinantes y bordados en diamantes" y "a mi me pusieron una tela que tuvieron que agregarle brillitos".

También destacó que es una mujer de 55 años y que quiere lucir bien como el resto de las participantes. "Yo me amo, me adoro, me encanta mis lolas, mi cola, mis dientes, mi sonrisa... me quiero muchísimo, me acepto como soy y me amo", subrayó advirtiendo que "para la próxima voy a Once, como soy la negra bailantera y me traigo la tela".