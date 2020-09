Brancatelli confesó que tuvo sexo en la Bombonera: "era una amiga eventual mucho más grande que yo"

domingo, 20 de septiembre de 2020 00:10

Diego Brancatelli contó que tuvo sexo en la Bombonera. La confesión la hizo en el programa Podemos Hablar después de que Andy Kusnetzoff pusiera como consigna en un segmento del programa "quiénes tuvieron sexo en un lugar público".

El periodista de Intratables, no dudó en contar con detalles cómo fue aquel día en el que compartió un fogoso momento mientras se desarrollaba un concierto de Sui Generis. "Fue en la cancha de Boca con 55 mil personas", comenzó expresando ante la sorpresa de todos y luego aclaró que la historia "ya caducó" porque fue "hace como 15 o 20 años, hace bastante".

A pesar del paso de los años, el periodista recordó muy bien cómo fue aquel día en el que entre cerveza y cerveza, la temperatura fue en aumento y se cumplió el "sueño" con otra mujer que estaba en su misma sintonía.

"Estábamos con Hernán, un amigo. Y con 3 amigas mayores que nosotros. Eran bastante más grande, eran treinta y largo casi 40", recordó el periodista que hoy tiene 43 y por aquel entonces tenía poco más de 20.

"Vendían alcohol pero no para todos sino en la bandeja de Boca. Comprábamos un trago y traíamos, comprábamos y traíamos. Cada vez tomábamos más. Entonces un piquito, un besito y jugando una de las chicas dijo 'mi fantasía es tener sexo en la Bombonera'. Y yo dije 'el mío también' y me cabeceó... no importaba nada", recordó entre risas Brancatelli.

Luego señaló que hoy no recuerda "quien era", "era una amiga eventual". "Fuimos, estaban las escaleras, los 2 ingresos principales y ahí fue", detalló subrayando entre risas: "estaba anticipándome a lo de ahora".

Este sábado, los invitados del programa fueron Flor Vigna, Marcelo Polino, Diego Brancatelli y Evelyn Von Brocke