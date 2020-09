Jorge Lanata, emocionado: "las manos de Bárbara no eran las de mi mamá"

domingo, 20 de septiembre de 2020 00:00

Hace unos años, Jorge Lanata (60) sorprendió al confesar que hacía "pocos meses" se había enterado de que era adoptado. La confesión la hizo en su libro "56" en el que señaló que a los 55 años supo que quienes lo criaron no eran sus padres biológicos. Sobre este tema, habló en la Noche de Mirtha, junto a Juanita Viale, donde se mostró emocionado por ese cambio en su vida y mostró el afecto que tiene por su madre.

"Me enteré que era adoptado de grande", comenzó señalando en la mesa de este sábado en la noche donde brindó una nota amena mano a mano con Juanita. Después de hablar de temas muy duros vinculados a la política, el periodista se abrió y habló de su vida personal. En ese contexto señaló emocionado: "las manos de Bárbara no eran las de mi mamá".

Luego confesó que en su "posición hubiera sido muy fácil saber cómo fue" su "historia". "Con cuatro llamados, ir a Mar del Plata, pero no lo quise hacer pero no por rencor sino porque no estoy preocupado por dónde vengo, porque yo voy no vengo", subrayó que si supiera la verdad, "nada me va a cambiar".

En este contexto, Jorge expresó el amor que siempre sintió por ella y que pese a los problemas físicos que tenía siempre estuvieron muy conectados como madre-hijo. "Mi mamá tuvo un tumor cerebral desde los 7 años hasta casi los 50. Ella tenía un lado del cuerpo paralizado y una lesión en el centro del habla. No podía formar palabras, me entendía pero no podía decir cosas", destacó.

"Yo la entendía porque era mi madre", dijo destacando que pese a todo eso, ella era una persona alegre: "me enseñó el sentido del humor" y pese a que siente que no lo heredó porque no tenían la misma sangre, sí se "lo contagió".

Por otro lado, Jorge habló de la muerte y confesó que para él, quien muere "se convierte en una estrella en el cielo".