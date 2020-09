Ivana Nadal fue operada: "las prótesis se me desplazaron a las axilas"

miércoles, 2 de septiembre de 2020 21:58

Tras la serie de escándalos que protagonizó en las últimas semanas, Ivana Nadal volvió a ser noticia pero esta vez porque tuvo que ingresar a un quirófano en plena pandemia. Esta vez no fue por un motivo estético simplemente sino porque las prótesis mamarias ya se estaban convirtiendo en un problema.

La morocha usó la red social Instagram para contarle a sus seguidores que la operación surgió porque tenía una "contractura capsular" que generaba un desplazamiento de las prótesis mamarias y que si bien con un corpiño deportivo podía disimularlo, la realidad física era otra.

Tras la operación no sólo que recuperó su forma natural sino que además se siente saludable, sin dolores y eso la anima. A su lado en este proceso la acompaña su novio sobre quien aseguró que está bien cuidada.

"Estoy recuperándome. Todavía estoy medio dormida pero quiero que sepan que salió todo bien. Estoy feliz luego les cuento mi recuperación. Gracias por los mensajes, tanto amor y apoyo. Salió todo bárbaro", señaló en un primer video en su historia de Instagram donde se la ve recostada en la cama, con barbijo y suero.

Horas después compartió un nuevo video pero ya tras recibir el alta médica. Allí ya se la ve mucho más repuesta y animada, agradeciendo a los seguidores por los buenos mensajes.

"Me siento súper bien, no tengo ningún dolor, quiero agradecerles por todo el amor que me mandan por mensajes. Estoy muy bien acompañada, no puedo hacer esfuerzos por 48 horas. Tenía una contractura capsular que hacía que las prótesis se desplazaran a las axilas. Ya no me duele nada. Estoy feliz, medicada pero no siento ningún dolor. Estoy contenta y agradecida", señaló.

Hace unos días Ivana contó que tenía 375 cc y tras la intervención, se redujo a 230 cc.