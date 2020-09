Charlotte Caniggia, contundente: "yo no le voy a cocinar a un hombre"

miércoles, 16 de septiembre de 2020 00:44

Charlotte Caniggia y Cristian Sergio debutaron este martes en el Cantando 2020 y si bien no cosecharon un buen puntaje, la hija de Claudio Paul "dio la nota" y las redes sociales rápidamente reaccionaron con mensajes de aliento y apoyo por su forma de ser.

En la previa a su actuación, la participante confesó que está felizmente de novia con Roberto y que es el hombre perfecto con el que quiere casarse y tener una hija. Previo a esos planes, él le regaló un perrito y espera poder cuidarlo pese a que eso no es su fuerte.

"Mi mamá dice que abandono a todos los perros. Ponele que soy un poco mala en ese sentido. Por eso, cuando tenga hijos, quiero tener uno y ya está", aseguró la hija de Mariana Nannis quien definió a su mamá como "muy madraza", algo que ella no es, al menos si se trata de cuidar perros.

"A mí el perro me hincha, no tengo paciencia", reconoció Charlotte quien aclaró que por ahora no quiere ser madre porque se va a poner "re gorda" y ahora se siente "divina".

Después de cantar en la pista, Caniggia confesó que está feliz con su pareja porque él hace "todo en la casa", especialmente cocinar, algo que a ella no le gusta.

"Tenías amores tóxicos, ¿siempre dentro de esos tóxicos también te cocinaban?", preguntó Moria a lo que ella contestó de manera rotunda: "obvio" y destacó: "yo no le voy a cocinar a un hombre".

Luego destacó que a Roberto lo conoció a través de su representante, Fabian y lo que más le gusta de él es que es "tímido, no habla, es antisocial (...) tiene su Instagram privado, está bueno porque no quiero que se cuelgue de mis tetas".

Charlotte contó que cuando se flexibilizó la cuarentena, ambos fueron a un río cercano "pero es un asco".

"Me gustaría casarme bien. Con mi señor. Que me mantenga Roberto, me gustaría casarme, tener hijos y desaparecer del mundo televisivo. Siento que la gente me critica tanto todo lo que hago y me chupa un huevo", finalizó.