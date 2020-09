Karina "La Princesita" sobre Marcelo Tinelli: "él tiene una visión distinta"

martes, 15 de septiembre de 2020 13:30

Sin dudas, "Cachete" Sierra consigue superarse en el escenario del Cantando 2020 gala tras gala. Este lunes en la noche su show fue uno de los mejores desde que empezó su participación en el certamen y tanto Oscar Mediavilla como Moria Casán se lo hicieron saber. Sin embargo no fueron los únicos que resaltaron su crecimiento.

Quien se expresó en las redes sociales en el mismo sentido que el jurado, fue Marcelo Tinelli quien destacó que le gustó el show y nuevamente marcó el camino de gusto con relación a algunos de los participantes. El ideólogo del certamen se expresó en Twitter donde escribió: "Me gusta mucho. Siempre da un buen show. Crece día a día", escribió sobre Agustin Sierra, destacando su talento.

El mensaje se leyó en vivo en medio de la devolución del jurado, y sus palabras generaron reacción en Karina "La Princesita". Es que justo fue al momento de hacer ella la devolución. En ese momento la cantante dijo que coincidía con las palabras de Tinelli y luego explayó su respuesta en un mano a mano con el movilero de LAM.

"Él tiene una visión distinta, no me parece que esté mal. Él conoce del show, sabe cosas que no veo ni se apreciar", señaló Karina al momento de ser consultada sobre por qué dijo que "ahora" coincidía con Tinelli. Al respecto destacó que ella tiene su visión y cada una es respetable.

"A veces dejo de lado lo técnico sino tendría que poner notas muy bajas", aclaró Karina subrayando que sobre lo que digan o hagan los otros miembros del jurado, ella no se mete y también respeta: "yo por respeto no me duermo y lo que dicen a cada uno".

El "palito" de Sierra

En la noche de este lunes, Agustín le prestó mucha atención a las palabras de Karina "La Princesita". La jurado había dicho hace unos días que en el cuarteto, la actuación de Sierra fue lo peor que escuchó y por eso fue el puntaje más bajo que puso.

"Me rompiste el corazón", fueron las palabras que usó el actor en la noche de este lunes al recordar a aquellos dichos. Luego él reclamó con tono de humor: "acá hay un problema de comunicación. Mi couch y mi compañera me mienten. Me dicen que canté bien, que no iba a pasar a la sentencia y me pusiste un 3".

Luego ella respondió: "es que soy muy sincera". Y la couch del actor destacó que ha visto un gran crecimiento vocal en él que por eso da esa opinión pero que todo es "muy subjetivo".

Inmediatamente, Karina aclaró que no se arrepiente del puntaje que le puso en la gala anterior y trajo a colación las palabras que acababa de postear Marcelo Tinelli sobre el show de Cachete.

"Con Marcelo coincido que brindó un buen show (...) Si no son tan fuerte en la voz, es bueno que brinde un show. No me pareció que estuvo mal", sentenció Karina quien luego calificó al actor con un 5.