"Me rompiste el corazón", el reclamo de Agustín Sierra a la Princesita en el Cantando 2020

martes, 15 de septiembre de 2020 07:15

Agustín Sierra cada vez va alcanzando más popularidad en la pista del Cantando 2020 y sin dudas es la revelación del certamen. Este lunes en la noche, Moria Casán destacó cómo ha crecido en alcance mediático en el último tiempo y le aconsejó que siga siempre adelante sin que las críticas lo perjudiquen.

Previo a escuchar la devolución de Moria, Agustín le prestó mucha atención a las palabras de Karina "La Princesita", quien confesó que en el cuarteto fue lo peor que escuchó y por eso fue el puntaje más bajo que puso.

"Me rompiste el corazón", fue las palabras que usó el actor antes de que la jurado avanzara con su devolución. Luego él reclamó con tono de humor: "acá hay un problema de comunicación. Mi couch y mi compañera me mienten. Me dicen que canté bien, que no iba a pasar a la sentencia y me pusiste un 3".

Luego ella respondió: "es que soy muy sincera". Y la couch del actor destacó que ha visto un gran crecimiento vocal en él que por eso da esa opinión pero que todo es "muy subjetivo".

Inmediatamente, Karina aclaró que no se arrepiente del puntaje que le puso en la gala anterior y trajo a colación las palabras que acababa de postear Marcelo Tinelli sobre el show de Cachete.

"Con Marcelo coincido que brindó un buen show (...) Si no son tan fuerte en la voz, es bueno que brinde un show. No me pareció que estuvo mal", sentenció Karina quien luego calificó al actor con un 5.

Incómodo momento

Un incómodo momento vivió el actor cuando el conductor del programa, Ángel de Brito lo definió como "el galán del Cantando 2020". "Todas las semanas una. Pampita, Laurita, ahora Flor Torrente", dijo con humor.

"Basta de decir eso. Siempre al banco de suplentes. Todos no", retrucó Sierra a lo que Laurita Fernández le acotó: "Está comprometida también Flor Torrente".

"Dijo que andaba con algo, pero no quiso confirmar", aclaró Agustín generando risa entre los miembros del jurado y luego lanzó con todo de pedido: "¿Qué dice? ¡Por favor! Yo no soy más sexual, eso pasa en Sex virtual. Yo soy lo que ven acá, un combo de todo".