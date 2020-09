"La paro de pechito": Chinita Ansa va con todo y tiene motivos

martes, 15 de septiembre de 2020 00:16

Josefina "Chinita" Ansa viene de días intensos. La rompió en PH Podemos Hablar con confesiones sobre su infancia y también, un romance frustrado con un enigmático famoso. Este lunes, estuvo de festejo por su cumpleaños.

"Tengo una felicidad que no me entra en el alma. Estoy desbordada de amor . Gracias por el amor, afecto, cariño y aguante. Siempre todo tan intenso como me gusta a mi. No podía ser de otra manera . Ya 31 y la paro de pechito ❤️ gracias", posteó en Instagram junto a su deliciosa torta de cumple.

La periodista de Telefe Noticias tuvo coronavirus y tuvo que transitar la enfermedad sola, compartiendo cada instancia con sus seguidores.

En PH Podemos Hablar relató el momento que le tocó pasar con un hombre muy famoso. Esta vez con un "artista" que era "muy talentoso". Si bien dio algunos detalles de cómo era, nunca pronunció su nombre pero sí el momento difícil que le tocó vivir antes de mantener relaciones.

"Fue una cita fallida con alguien muy famoso. Él es muy respetuoso, protocolar, muy cuidadoso", comenzó explicando asegurando que "desde el principio me di cuenta".

En la ocasión contó que llegaron al momento especial y él "comenzó a desabrocharse la camisa". "Explicame eso, es como si yo me voy y me desabrochar el pantalón sola", expresó con humor. Luego agregó: "él se sacaba su camisa y la colgaba en su percha".

"¿Entonces tengo mi camarin?", se preguntó la morocha entre risas despertando la carcajada de todos los presentes quienes empezaron a imaginar quién podía ser ese hombre tan perfeccionista.

A medida que ella avanzó con los detalles, dijo que era actor, se especuló en la mesa quién podía ser pero las opciones fueron erradas.

Finalmente contó que después de ese momento con el hombre en cuestión, se fue sin que pasara nada.