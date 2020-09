La bronca de Marcela Kloosterboer: "con nueve años me dio mucha vergüenza decirle"

viernes, 11 de septiembre de 2020 16:41

Desde hace más de 30 años, Marcela Kloosterboer se abocó fervientemente a defender los derechos de los animales y por eso practica el vegetarianismo como modo de vida en contra de lo que ella define como maltrato y sufrimiento de otros seres vivos.

En este escenario, el acuerdo con China para instalar criaderos de chanchos generó que fueran muchos los famosos como ella, que salieran a repudiarlo. Es por eso que lejos de llamarse al silencio, la actriz y modelo contó cómo comenzó su camino en esa decisión y reveló un duro recuerdo que removió de su infancia.

"Yo tenía nueve años, ya llevaba un tiempo sin comer carne y un día me invita una amiguita a dormir a su casa. Típico. Cuando la madre sirve la cena, me pone una milanesa en el plato. Yo siempre le pedía a mi mamá que les avisara a las madres de mis amigas que yo no comía carne, pero esa vez o se olvidó o pasó algo, no sé. El tema es que yo debí enfrentar esa milanesa y, con nueve años, me dio mucha vergüenza decirle a esa señora: ‘No, eso yo no lo puedo comer’", comentó sobre su decisión de no comer más carnes. "No soy cool por no comer carne, soy vegetariana por convicción", agregó.

En cuanto a la alimentación de sus hijos, detalló que "Juana al principio sí fue vegetariana, mi marido no, le ofrecimos los dos caminos pero dejamos que ella elija, le dimos la posibilidad. Por ahora come carne. Otto por suerte por ahora no, yo creo que es un camino evolutivo y hacia allá vamos".

Fue por todo eso que en su cuenta de Instagram, publicó una serie de historias con videos que muestran la crueldad en la que están expuestos los animales.

"Los invito a conocer @voicot e intentar replantearnos nuestra alimentación a costa de tanto sufrimiento, dolor y tortura ¿Realmente queremos ser cómplices de esa industria? ¿Vamos a permitir que en nuestro país pongan los chinos sus industrias de chanchos? Acabo de ver un video que me cortó la respiración ¿Es necesario? Basta de abuso. Basta de sufrimiento. Seamos más empáticos. Vivamos más livianos. Empecemos un día a la vez”, finalizó.