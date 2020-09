La emoción de la Bomba Tucumana: "quiero que todo el mundo sepa..."

viernes, 11 de septiembre de 2020 07:15

Un momento de mucha emoción se vivió en la noche de este jueves en el Cantando 2020. Gladys "La Bomba" Tucumána destacó el orgullo que le genera su hijo y agradeció a Dios poder estar viva para hacer dupla con él en un escenario.

"Estábamos en un ensayo y cuando lo escuché cantar a mi hijo rompí en llanto mal. Primero su voz, segundo verlo un hombre, pudiendo cantar. Para mi es un honor poder vivir esto con vos. No quiero emocionarme ahora", señaló La bomba con lágrimas en los ojos y explicó que esto "es un gran desafío" haber cantado tango y mucho más con su hijo.

Luego señaló que fue un "honor cantar con él" y confesó que cuando lo escuchó cantar le agradeció a Dios por "dejarme vivir esto".

Tyago contó que su otro nombre es Santiago en honor a Santiago del Estero que es donde se conocieron sus padres, ella de Tucumán y él de Córdoba. A ambos le agradeció "el legado de la música", tener el amor por ésta y confesó lo que significa cantar con su madre en la pista del Cantando 2020.

"No hay palabras para describirlo. Nunca hemos cantado a dúo.Grabamos un tema cuando tenía 7 años en su disco pero cantar juntos no se puede explicar ni con todas las palabras que podamos describirlo. Es muy fuerte y siento que mi mamá me dio este legado que es la música", expresó.

Ante estas palabras, Gladys estalló en lágrimas y señaló: "quiero que todo el mundo sepa que él es un hijo hermoso que me llena de orgullo en todos los aspectos. Siempre estuvo bajo mi ala y se recibió. Yo ni siquiera terminé la secundaria. A los 16 años me trajo el título".

"Yo no terminé el secundario, no supe lo que es un baile de egresado. A los 16 años él me trajo el título secundario. Él es toda la potencia que no se que soy", dijo la cantante muy emocionada subrayando que cree en Dios.