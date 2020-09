El enojo de Sandra Borghi: abandonó Nosotros a la mañana

viernes, 11 de septiembre de 2020 15:39

"Tengo 3 Martín Fierro ganados como Labor Periodística y no voy a soportar esto". Con esas palabras, Sandra Borghi expresó lo que siente al tener la rana René como "panelista" en el programa Nosotros a la Mañana y pidió que lo saquen sino se iba del programa.

Con un clima de humor y en un contexto ameno, la periodista reaccionó ante el Pollo Álvarez cuando se empezó a vivir un insólito momento con el personaje interrumpiéndola al momento que le tocaba hablar. Fue después de que conductor se despidiera de ella, al final del programa.

En ese momento intervino Tomás Dente con su momento de humor y en un contexto de humor abandonó su silla y dejó el lugar vacío en su casa, con la cámara prendida.

"Quiero saludar a mi maestra, es mi ejemplo a seguir: Sandrita Borghi, feliz día. Te quiero mucho. Sandrita, feliz día del maestro. Te mando muchos besos y que Dios te bendiga", se escuchaba a la rana mientras la pantalla quedaba sin la presencia de Borghi pero no por mucho tiempo.

"¡Volviste!", dijo el personaje que interpreta Dente, a lo que ella arremetió: "para colmo grita, todo lo que está mal en televisión. Grita, levanta la voz".

"Pollo te quiero hablar a vos, tengo una carrera periodística. El canal me designó para estar en este lugar, ocupar un lugar serio, te pido que no me expongas a esto", dijo Sandra conteniendo la risa y mostrándose seria.

Luego prosiguió: "ayer me llamó una personalidad muy destacada del mundo del espectáculo. El mundo del espectáculo se está comprometiendo con esta causa y me lo hizo saber. Hablé con Pablo Capdevilla y me dijo no puedo hacer nada", agregó tapándose la boca para no mostrar su expresión facial.

"No es gracioso, pierde seriedad, le baja el precio al programa. Tengo 3 Martín Fierro ganados como Labor Periodística y no voy a soportar esto. No quiero que tengas como panelista una pared", puntualizó y a los pocos minutos se levantó y dejó el lugar vacío.

"Gracias San, buen finde", expresó Álvarez para despedir a Sandra. Ella inmediatamente le contestó: "Chau mi amor".