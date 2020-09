Cinthia Fernández durísima: “Matías Defederico no des me gusta como si fuera un logro darme cuota alimentaria”

viernes, 11 de septiembre de 2020 14:08

Cinthia Fernández tuvo una fuerte reacción y realizó una dura acusación contra el padre de sus hijas Matías Defederico en las redes sociales. “Al padre de mis hijas le voy a contestar clarito y al pie. Deja de hacerte el canchero porque deberías estar agradecido que mantengo a mis hijas por casi-completo porque con lo que vos podes dar que no es lo que firmaste. Tenés una ejecución de deuda”, escribió Fernández.

“La ejecución de deuda pueden pedírsela a mi abogado @BBeccar. Para averiguar cuánto debe. Y yo calladita siguiendo todo vía legal! No pelotudeando en twitter!, escribió Cinthia Fernández.

También la bailarina pidió a su expareja y padre de sus hijas que busque más trabajo para hacer frente a los compromisos asumidos. “A una cosita más Matías Defederico no des me gusta como si fuera un logro darme cuota alimentaria (que me das 1/3 ) es tu obligación papi. SOS EL PADRE. En la cuota alimentaria. Así q en vez de reírme me preocuparía por buscar más laburo para cumplir con los derechos de las hijas que tenemos en común. A ser más agradecido querido y de paso si podes un poco más buen hombre”, posteó en las redes sociales.