"Fue un fin de semana muy duro": Evelyn Von Brocke, en su peor momento

[#CortaPorLozano] u0026#34;Fue un fin de semana muy durou0026#34; ud83dudcac Juan, el marido de @evevonbrocke, se encuentra internado en terapia intensiva por ser Covid positivo. La periodista estu00e1 con aislamiento preventivo obligatorio en su hogar. Conocu00e9 los detalles ud83dudc46