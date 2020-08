"Me faltan tus miradas, tus cariños": la separación más dolorosa de Rodolfo Barili

View this post on Instagram

Nunca estuvimos tanto tiempo sin vernos. Aunque hablemos seguido, no es lo mismo. Me faltan tus miradas, tus cariu00f1os, tus gestos, tus milanesas ricas y tu arroz con leche. Me faltan tus abrazos. Ese fuerte de la llegada y ese conmovedor u00faltimo al que le sigue esa caricia mi rostro en el momento de la partida. u201cCuu00eddate, si?u201d, decu00eds. u201cSi, mu00e1u201d, te digo. El 8 de marzo te dije que esto venu00eda jodido. Te reu00edste por que sonu00f3 exagerado en ese momento cuando le dije a Dan y a Beni u201csaluden fuerte a la abuela que tal vez no la vemos por un buen tiempou201d. Venu00edamos de festejar el cumple de Lara todos juntos el finde anterior y acu00e1 apenas comenzu00e1bamos a tomar real conciencia de lo que significaba el Coronavirus, pero en Europa ya decidu00edan aislar a los adultos de riesgo. Y asu00ed fue. Pero mu00e1s largo de lo imaginado, si. Espu00e9rame asu00ed, vieja. Con el mate preparado. Que sean dos mates, obvio. Y con barbijo, claro. Falta menos. Ya nos veremos. Ya podremos abrazarnos de nuevo. Seguu00ed cuidu00e1ndote como hasta ahora. Yo su00e9 que no es fu00e1cil. Lo su00e9. Pero seguu00ed haciu00e9ndolo. No dejes de sonreu00edr. Tu entereza es ejemplo para todos en la familia. Para tus hijos, tus nietos, tu bisnieta. Hasta nuestro pru00f3ximo encuentro mami. Te extrau00f1o. Cu00f3mo todos los du00edas. Solo que hoy queru00eda decu00edrtelo asu00ed. Te amo mu00e1!