El tierno mensaje de la China Suárez: "yo doy la teta"

Semana mundial de lactancia materna. No es un camino fau0301cil, pero es tan gratificante saber que podemos darle lo mejor a nuestro bebeu0301! A Rufi pude darle poquito. Magnolia casi 2 anu0303os Y ahora empezando con Amancio desde el minuto 1 de vida, recieu0301n salido de la panza como en la foto, gracias al equipo que hizo posible sentirme escuchada, asiu0301 debe ser SIEMPRE con todas. Es tan importante tener informaciou0301n para poder decidir, que te guiu0301en las puericultoras, tu meu0301dico, un amigx. Gracias @chavespauok por tus consejos y tu aguante siempre u2764ufe0f #yodoylateta #breastfeeding