Moria estalló en el Cantando 2020: "voy a llamar a mi abogado porque esto no es lo que yo planteé"

miércoles, 5 de agosto de 2020 00:11

El tiempo apremia y mucho más durante el horario televisivo del prime time. Eso hace que muchas veces los programas en vivo deban sacrificar muchas cosas para que salga todo de acuerdo a lo guionado. En este contexto, este martes en la noche se dio un fuerte cruce entre Moria Casán y los conductores de Cantando 2020, Ángel de Brito y Laurita Fernández.

La vedette estalló tras la actuación de Adabel Guerrero porque no le dieron suficiente tiempo para hablar al momento de hacer la devolución a la actuación de Adabel Guerrero. Fue Laura Fernández quien la apuró cuando estaba hablando y le pidió que pusiera el puntaje porque esperaba la siguiente pareja. Precisamente esa acción la hizo estallar.

"Soy la bastonera, puedo interumpir. A propósito de interrumpir y de meterme, estoy viendo que la señorita co-conductora es un pulpo. Quiero que hables más vos querido, señaló apuntando a Ángel de Brito.

Sin dejarla pasar, Laurita refutó: "a mi me gustaría que des la devolución Moria".

"A no me digas, a mi me gustaría que para dar la devolución estés. Vos estás para la co-conducción y yo para dar la devolución cuando se me cante", agregó Moria y subrayó: "dejalo hablar al conductor un poco mi amor".

Luego le dio la devolución a Adabel Guerrero y el clima quedó muy tenso. Pero más aún cuando después de la participación de los siguientes concursantes, decidiera pararse al costado del jurado y lanzar una fuerte crítica al programa.

"Qué pasa Moria, no quiere hablar", indicó Ángel al ver que Casán se paró fuera del grupo de jurados e hizo el gesto de no hablar.

"Vamos a lo importante que es la devolución a los chicos que lo hicieron de una manera maravillosa", agregó Laurita.

Pero las palabras de Fernández hicieron estallar nuevamente a la vedette que pidió un micrófono y aclaró lo que le molestó: "recién yo quise hablar una cosa y me dicen 'acá hay que hacer todo rápido porque tienen que entrar las 4 parejas para la dinámica, por el covid, por la nueva era. Yo firmé acá para no ser jurado, porque yo jurado fui 10 años y no quiero tener el culo en forma de silla para dar devoluciones a gente que conozco y a otros no conozco. Me merecen todo mi respeto porque a mi me pagan".

Luego notoriamente ofuscada y con la mirada atenta no solo de los conductores sino también del resto de los miembros del jurado, Moria siguió con su descargo y amenazó con abandonar el certamen. "Ahora, yo podía frenarlos a ustedes y a quien quiera. Así me prometieron a mi. Moria tiene plano libre. Que eso no es ser jurado como el jurado que está acá. Yo puedo dar devoluciones y decirle a la señorita 'como co-conductora pulpito' y a vos 'quiero que hables más'. Quería decir una cosa de Adabel porque eso es lo que yo arreglé. Si no me respetan me voy mi amor. no tengo nada contra vos ni contra nadie. No me interesa poner el culo ahí para darle devoluciones a ustedes. y que me estén corriendo porque viene el noticiero o el covid. No es así mi vida", expresó.

"Es que no tenemos tiempo y hay que meter las 4 parejas", trató de aclarar De Brito el motivo por el que se genera el apuro.

"Voy a hablar con producción y lo hago venir a mi abogado porque esto no es lo que yo plantié. Ahora voy a puntuar sin hablar para no perder tiempo", contestó y luego se dirigió a su silla. A partir de ahí limitó sus palabras a hacer la devolución y al final adelantó: "no se si vendré mañana, no se que van a decidir en la producción".

A partir de esto, las redes sociales estallaron con mensajes de todo tipo

Mmmm.... Para @Moria_Casan cómo dijo @omediavilla a quien te comiste, que te paso en la vida... Que te crees más de lo que sos — Cristian (@Cristia90256313) August 5, 2020

Si por contrato se le ofreció el lugar que indica la Sra. @Moria_Casan... Deberán respetarlo, o despedirla sin causa por lo que seguro le van a tener que pagar una suma sustancial. #Cantando2020 https://t.co/Wbz6CZv7ba — Lucio (@Lucio90945995) August 5, 2020

Que señora maleducada que es moria casan. Lo pienso desde siempre y lo confirmo cada vez más. Se cree impune. — MartuCalvo• (@martucalvoo) August 5, 2020

@laufer4 me parece una pelotuda, pero la parada de carro que le pegó a la decrépita de @Moria_Casan AMEEE?@eltreceoficial — MaximilianoDominguez (@MaxiDominguezok) August 5, 2020

EN BREVE @moriacasan se va indignada a producción, le van a dar una silla especial con salvavidas para q el culo no le quede cuadrado!! sos relleno Moria!!! @laufer4 es la conductora y Angel el conductor!aunque te duela jajajajaa — howez justina (@justtynah) August 5, 2020

Por favooooooorrrrr pueden sacar a esa persona IMPRESENTABLE que ya harta, me refiero a la Sra.... si se la puede llamar así Moría Casan. Es insoportable y que vaya a hablar con el presidente si quiere — Emilce (@Emilce08004460) August 5, 2020