"Bien húmedo y...": una picante Chinita Kruger quiere estar en MasterChef

Un poco de la clase por videollamada que me dio el mejor y mau0301s sexy cocinero de toda la Tv argentina @rodrigocascon ud83euddd1ud83cudffdu200dud83cudf73 ud83dudc4fud83dudc4f no soy la mejor alumna pero la idea es aprender!!! Igual vieron cou0301mo termino todo???? ud83dude31ud83dude31Que dicen me ensenu0303arau0301 alguna otra cosa ? ud83dude31ud83dude31ud83dude31 #masterchef #masterchefcelebrity #masterchefjunior #masterchefespanu0303a #masterchefchile #chef #morfi #rodrigocascon #sexy #cocinero #cocina #cocinafacil #cocinacasera #cocinando #cooktime #cook #michelinstar #masterofcomedy ud83dudcf8 Edit: @juangaespinoza Taladro by @camicamarda27 ud83eudd73