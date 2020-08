Baby Etchecopar se contagió de coronavirus

jueves, 27 de agosto de 2020 21:03

Baby Etchecopar decidió grabar un video contando él mismo lo que ya había comenzado a circular por las redes sociales: que tiene COVID-19. El conductor de Basta Baby, en A24, y Baby en el Medio, en Radio Rivadavia, se mostró de buen ánimo a pesar de haber contraído la enfermedad y dejó en claro que, hasta el momento, no ha manifestado ninguna dolencia.

“Hola, ¿qué tal? Salió en todos lados que yo estoy en la guardia de febriles en el Hospital de San Isidro. Bueno, es jueves, son las seis y veinticinco de la tarde y estoy en mi casa. Me dio positivo, pero estoy perfecto. Me dio asintomático”, comienza diciendo el periodista.

Y luego explica: “Me dieron diez días para descansar. Así que este lunes no, recién el otro puedo reintegrarme por orden médica al trabajo. Pero estoy bien. Quiero decir esto para que no aparezca que estoy internado, ni con suero. Afortunadamente, acá tengo la pulsera de seguimiento y estoy muy, muy bien. Estoy pasando mi coronavirus, pero que quede claro que es así. ¿Quién más que yo lo puede decir? Grabé este video para aventar cualquier fantasma”.

Baby explicó cómo se había entrado de que su pareja, Silvina Cupeiro, y él tenían la enfermedad. “Ayer mi mujer empezó con una febrícula. Se hizo el hisopado, pero se hizo el corto y el largo: el primero le dio negativo, pero hoy tuvimos los resultados del segundo y le dio positivo”, explicó.

Según contó Etchecopar, fue por este motivo que él también se sometió al test de coronavirus. “Yo no tenía ningún síntoma, pero me hice el hisopado y me dio positivo. Así que tenemos diez días para quedarnos guardados en casa. Pero me siento bárbaro, soy asintomático”, concluyó Baby.