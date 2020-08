Sol Pérez reveló cómo vive momentos íntimos: "me hacen sentir tan bien"

jueves, 27 de agosto de 2020 12:29

La conductora del informativo de la noche en Canal 26, Sol Pérez, se abrió con sus seguidores y reveló cómo vive algunos momentos íntimos en su vida diario, al margen del estricto entrenamiento que mantiene.

"Siempre trato de encontrar un momento para poder activar otras partes de mi que me hacen sentir tan bien", comenzó escribiendo la rubia junto a una imagen con su mascota.

La sinceridad en sus palabras hizo que sus seguidores se abrieran también con ella y le contaran cómo se vive la cuarentena y el aislamiento en muchos casos, desde los hogares.

"Sentarme unas horas a leer, mirar alguna serie o compartir tiempo con mi perra ❤️ son algunos de mis planes preferidos", reveló Sol.

"Me pongo a mirar vídeos en youtuve y a escuchar buena música ese plan no puede faltar", "Son tan lindas , me encanta escuchar música me relaja muchísimo", y "Hol sol ... te cuento yo vivia de pesca .. esta cuarentena me volvio a mandar a trabajar", fueron algumos de los mensajes que le dejaron.