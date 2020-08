Mariano Martínez, al límite: se desnudó en Instagram

viernes, 14 de agosto de 2020 00:23

Desde que Mariano Martínez se separó de Camila Cavallo, el actor se ha mostrado en las redes sociales mucho más osado, publicando fotos que exponen gran parte de su cuerpo desnudo. En las últimas horas, el artista de 41 años compartió una imagen que desafió las normas de Instagram.

Si bien Mariano Martínez siempre fue activo en las redes sociales, el aislamiento social, preventivo y obligatorio lo encontró descubriendo Tik Tok, aunque también pasa bastante tiempo utilizando Instagram. Justamente en esta plataforma ha estado compartiendo sensuales fotos -algunas de ellas de campañas- que deja sin aliento a más de una y uno.

El miércoles a la noche, el actor jugó con la censura de Instagram al publicar una foto que lo muestra desnudo en una bañera, mojado, con las piernas abiertas, una mirada sugestiva a cámara y con una tela tapando estratégicamente su miembro. "Miércoles, por poner algo", escribió Martínez bajo una instantánea.

Los elogios no tardaron en llegar: "No calientes más el mes de agostooo que aquí morimos todos", "Haces envíos? Digo por el paquete", "Quiero ser ese taparrabooooo", "Ay señor me haces mal", "Necesitas que te pase el jabón?", "Vos nos queres matar?","Me hacés mal Mariano basta", "Me siento sucia", fueron algunos de los mensajes. Inclusive el reconocido y temido bloguero estadounidense conocido como Perez Hilton puso una serie de emojis con el número "100".

En respuesta, Mariano Martínez expresó: "Gracias por las buenas vibras y comentarios con amor. Les deseo lo@mismo. Besos".

Días antes, fijando su predilección por las fotos en blanco y negro, compartió: “Si fotografías a una persona en blanco y negro fotografías su Alma..”, escribió Martínez junto a una candente postal tomada por el fotógrafo Martin Traynor, a quien elogió por su trabajo y aseguró que "sabe captar momentos mágicos", y que muestra al intérprete con el torso desnudo pero un pantalón que marca notablemente su parte más íntima.

Nuevamente, agradeciendo los cumplidos, Mariano respondió: “Muchas gracias a todos por los comentarios. Me hacen reír mucho", expresó.

Recordemos que en 2018, Martínez se animó a un desnudo total en su regreso al teatro con Mentiras Inteligentes, junto a Betiana Blum, Arnaldo André y Flor Torrente, una comedia de Joe DiPietro que se presentó en el teatro Astros, y que el verano pasado fue llevado a Mar del Plata con el ingreso de Federico Bal en lugar de Mariano, y Mica Vázquez en reemplazo de Torrente, que hizo temporada en Córdoba.

Fuente: Exitoina