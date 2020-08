Juana Viale sobre el rumor de romance con Fede Bal: "de esta te hacés cargo vos"

lunes, 10 de agosto de 2020 00:00

Juana Viale, continúa reemplazando a su abuela quien se encuentra recluida respetando la cuarentena por pertenecer al grupo de riesgo. En una nueva "mesaza", la actriz tuvo entre sus invitados a Carmen Barbieri con quien compartió un recuerdo.

Es que en septiembre de 2019 se la vinculó con Fede Bal luego de que se los fotografiara saliendo de un Restó en la localidad de Núñez. "Nos juntamos porque me presentó un proyecto para teatro, y nos vieron, y yo la verdad que no freno si no tengo nada qué decir. Después la prensa empezó a hablar, así que le dije a Fede: 'de esta te hacés cargo vos", aseguró Juanita.

Y fue ni más ni menos que en el propio Almorzando que el actor tuvo que aclarar los tantos. "Fede, ¿vos estuviste almorzando con mi nieta?", disparó Mirtha en octubre. "Estuve almorzando con su nieta, sí. La verdad que me llegó un guion, lo leí y en la primera persona en la que pensé fue en su nieta. La verdad es que no hemos compartido ningún trabajo, solo en el 'Bailando' hace un par de años. Hemos tenido una buena relación de 'hola y chau'", manifestó Bal en su momento.

"Es una mujer muy hermosa y amorosa. Hablamos de la obra, más hablamos de la vida. De golpe hay cosas que nos unen, pasé una buena tarde. Ella no va a acompañarme igualmente", cerró el tema por entonces.