Antonio Banderas tiene coronavirus: "obligado a celebrar mi 60 cumpleaños en cuarentena"

lunes, 10 de agosto de 2020 10:52

Antonio Banderas confirmó a través de redes sociales que tiene coronavirus y lo hizo en el día de su cumpleaños. El actor decidió emitir un comunicado este 10 de agosto, día en el que celebra sus 60 años.

"Quiero hacer público que hoy, 10 de Agosto, me veo obligado a celebrar mi 60 cumpleaños siguiendo cuarentena al haber dado positivo de la enfermedad COVID-19, causada por el coronavirus", contó el actor con una tierna foto de él cuando era pequeño.

"Me gustaría añadir que me encuentro relativamente bien, solo un poco más cansado de lo habitual y confiado en recuperarme lo antes posible siguiendo las indicaciones médicas que espero me permitan superar el proceso infeccioso que sufro y que a tantas personas está afectando alrededor del planeta", añadió en el comunicado.

Banderas recibió rápidamente el apoyo de sus seguidores quienes a diario, en un vínculo de admiración, le escriben mensajes de apoyo. En esta ocasión se mostraron preocupados por su salud, sin embargo Antonio les llevó tranquilidad.

"Aprovecharé este aislamiento para leer, escribir, descansar y seguir haciendo planes para comenzar a darle significado a mis recién estrenados 60 años a los cuales llego cargado de ganas y de ilusión. Un fuerte abrazo a todos", finalizó.