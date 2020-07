"Jésica Cirio estuvo con mi marido y conmigo y ahora no me atiende", reveló María Eugenia Ritó

domingo, 19 de julio de 2020 12:16

En medio de la cuarentena por el coronavirus, María Eugenia Ritó lanzó una declaración que fue una bomba para el mundo del espectáculo. En una entrevista con Polino auténtico, la ex vedette aseguró que pasa por un mal momento y que por eso intentó contactarse con Jésica Cirio para pedirle ayuda pero no tuvo suerte.

"Jésica Cirio estuvo con mi marido y conmigo y ahora no me atiende el teléfono", disparó Ritó y dejó atónitos a todos. "Se olvida de quién es y de las cosas que hizo. Cirio se hizo conocida por mi. La llamé para que me de una mano y no me respondió", agregó.

"Me siento muy querida por la gente. Necesito laburar, lo voy a llamar a José María Muscari más adelante. Me encantaría estar como panelista en Intrusos o en Los Ángeles. De salud estoy bien, hago terapia y disfruto del día a día. Para volver a la tele, tengo que sentirme y verme bien. Quiero estar en la tele, no me molestaría ser panelista. Este año pensaba volver a los medios”, expresó en medio de su mal momento.

En este escenario no se guardó nada para ella y puntó también contra Pampita. "Pampita reniega de sus orígenes por eso no la quiero. Es muy falsa", finalizó.